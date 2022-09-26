Кримінал

Кількість жертв стрілянини в іжевській школі зросла до 13

26 Вересня 2022 12:55
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росія

Число загиблих в результаті стрілянини в школі №88 в удмуртському Іжевську (РФ) зросло до 13, повідомили у Слідчому комітеті. Серед жертв нападу семеро дітей.

“Поранено ще 14 дітей та 7 дорослих”, – йдеться в повідомленні.

Раніше в СК повідомляли про дев’ятьох загиблих: говорилося, що це два охоронці, два вчителі та п’ять дітей. У МВС повідомляли про два десятки поранених.

Як розповідав з місця події губернатор Удмуртії Олександр Бречалов, за попередніми даними, озброєний чоловік пройшов до школи та почав стріляти. Його знайшли мертвим. За версією МВС, він наклав на себе руки. У СК повідомили, що на ньому була чорна майка з нацистською символікою та балаклава. Документів за нього не було.

Розслідуванням нападу на школу перейматиметься центральний апарат СКР.


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