Кримінал

Кількість загиблих в Одесі зросла до чотирьох

29 Квітня 2024 20:55
читать на русском →
одеса, ракетний удар
Пожежа в палаці студентів Національного університету "Одеська юридична академія"після ракетного удару / Фото телеграм-каналу @truonline

Російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо про чотирьох загиблих і 28 постраждалих та пожежу в палаці студентів Національного університету “Одеська юридична академія”.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані.

Повідомлялося також про двох загиблих людей і собаку. Пізніше міський голова Геннадій Труханов повідомив, що у лікарні померла жінка 1983 року народження.

О 20:47 Кіпер повідомив про чотирьох жертв нападу.

“Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік.

За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі”.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Квітня 2024 20:55

Кількість загиблих в Одесі зросла до чотирьох
29 Квітня 2024 21:15

Слідчі попередньо встановили тип боєприпасів, якими було завдано удару по Харкову
29 Квітня 2024 19:44

Протягом доби зафіксовано 93 бойових зіткнення
29 Квітня 2024 19:21

По Одесі завдано ракетного удару: загинуло двоє людей та собака
29 Квітня 2024 18:50

Росіяни б’ють КАБами по Харкову
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки