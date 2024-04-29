Кількість загиблих в Одесі зросла до чотирьох

Російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Відомо про чотирьох загиблих і 28 постраждалих та пожежу в палаці студентів Національного університету “Одеська юридична академія”.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки зросла до 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані.

Повідомлялося також про двох загиблих людей і собаку. Пізніше міський голова Геннадій Труханов повідомив, що у лікарні померла жінка 1983 року народження.

О 20:47 Кіпер повідомив про чотирьох жертв нападу.

“Кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік.

За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі”.