Кримінал

Кількість загиблих у Полтаві зросла до 49
3 Вересня 2024 17:09
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Кількість загиблих через російський удар по Полтаві 3 вересня зросла до 47, а поранених до 206 людей. 

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

“Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. росія забирає в нас найцінніше — життя. Ніколи цього не забудемо”, – заявила Зеленська.

UPD 18:00 Внаслідок обстрілу Полтави загинули 49 людей, 219 травмовані. Оновлені дані в ефірі загальнонаціонального марафону “Єдині новини” повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

У вівторок, 3 вересня, росіяни завдали удару двома балістичними ракетами по Полтаві. Внаслідок влучань по будівлі військового інституту зв’язку та лікарні десятки людей загинули.

Як повідомляють ЗМІ, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо ракетного удару. За якою саме статтею відкрито справу наразі не відомо.

Як повідомив міністр оборони Рустем Умеров, обставини трагедії у співпраці з правоохоронцями з’ясовуватиме також Головна інспекція Міноборони.


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