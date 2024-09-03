Суспільство

Армія РФ атакувала балістикою інститут в Полтаві: є загиблі, під завалами перебувають люди
3 Вересня 2024 14:39
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Полтава, ракетний удар
Ілюстративне фото / AP

3 вересня ворог завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава: понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні – поранено, є люди під завалами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони

“За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища”.

За даними МОУ, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів.

Вказано, що наразі рятувальники продовжують роботу.

“Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Ця трагедія – чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців.

Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими”.

Президент Володимир Зеленський зазначає, що влучання було по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку.

“Станом на цей час відомо про 41 загиблого. Мої співчуття всім рідним та близьким”, – сказав президент.

Глава держави розповів, що доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося.

“Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному й кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, рятує життя. Обов’язково російська наволоч відповість за цей удар. І ми знову й знову кажемо всім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор: системи ППО та ракети до них потрібні в Україні, а не десь на складі”, – акцентував Зеленський.


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