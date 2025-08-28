Кількість загиблих у Києві зросла до восьми людей: Зеленський повідомив про наслідки атаки

У Києві триває розбір завалів житлового будинку після нічного обстрілу 28 серпня. Відомо про щонайменше вісьмох загиблих, серед яких одна дитина.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Десятки людей зазнали поранень. Під завалами ще можуть перебувати люди.

“Ці сьогоднішні російські ракети та ударні дрони є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії. Росія обирає балістику, а не стіл перемовин”, — написав Зеленський.

Президент України закликав Китай, Угорщину та інші країни, які раніше виступали за мир, відреагувати на трагедію. Президент також підкреслив необхідність нових жорстких санкцій проти РФ, аби змусити її нести відповідальність за війну та вбивства мирних жителів.

“Вже зірвані всі дедлайни, зіпсовані десятки можливостей для дипломатії. Росія повинна відчувати свою відповідальність за кожен удар, за кожен день цієї війни”, — підсумував президент.