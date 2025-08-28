Кількість загиблих у Києві зросла до 21

У Києві внаслідок російського обстрілу 28 серпня загинула 21 людина.

Про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 20:40 рятувальники дістали ще одне тіло. Внаслідок нічної атаки по столиці загинула 21 людина, серед них — 4 дитини”, – йдеться у повідомленні.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну 31 ракетою та майже 600 дронами. Зокрема, під ударом опинилася столиця.

Під атаку потрапило сортувальне депо “Нової пошти”. Пошкоджень зазнали офіси видань “Українська правда” та “Радіо Свобода”, а також будівля представництва Європейського Союзу в Україні та офіс Британської Ради (British Council).