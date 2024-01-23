Суспільство

Кількість загиблих у Харкові зросла до 6

23 Січня 2024 15:53
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харків

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Харкову зросла до шести людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, Офіс генпрокурора

“Кількість загиблих внаслідок ударів окупантів зросла до чотирьох людей”.

Офіс генпрокурора повідомив, що у лікарні померли двоє поранених.

За інформацією ОГП, станом на зараз кількість загиблих внаслідок обстрілу Харкова зросла до пʼяти людей, 46 – поранених.

Пізніше ОГП повідомив, що рятувальники також дістали тіло загиблої 21-річної дівчини з-під завалів зруйнованого ракетним ударом під’їзду.


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