Кількість загиблих у Білій Церкві збільшилася до двох

Станом на 19:45 кількість загиблих у Білій Церкві Київської області внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х. Як повідомили в ДСНС, на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.

Як повідомлялося, сьогодні о 14:56 в м. Біла Церква, на пров. Грузинському, в квартирі на 3-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету.

Внаслідок вибуху зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково, від 2-го до 5-го поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.

Під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, у тому числі дитину 2016 р.н., яку госпіталізовано до лікарні.