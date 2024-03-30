Кримінал

Кількість загиблих у Білій Церкві збільшилася до двох

30 Березня 2024 20:04
читать на русском →
дснс, вибух
Внаслідок вибуху в квартирі п‘ятиповерхівки у Білій Церкві одна людина загинула, ще три врятовано / Фото ДСНС

Станом на 19:45 кількість загиблих у Білій Церкві Київської області внаслідок вибуху невідомого предмету збільшилася до 2-х. Як повідомили в ДСНС, на третьому поверсі будинку виявлено фрагменти тіла.

Психологи ДСНС надали допомогу 17 людям. Роботи тривають.

Як повідомлялося, сьогодні о 14:56 в м. Біла Церква, на пров. Грузинському, в квартирі на 3-му поверсі п’ятиповерхового житлового будинку стався вибух невстановленого предмету.

Внаслідок вибуху зруйновано 1 балкон на 3-му поверсі повністю та 1 частково, від 2-го до 5-го поверху сталася руйнація залізобетонного перекриття.

Під час робіт надзвичайники врятували 3 людей, у тому числі дитину 2016 р.н., яку госпіталізовано до лікарні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини
31 Березня 2024 12:03

“Укренерго” зняло обмеження щодо електроспоживання у Харкові

31 Березня 2024 11:26

FT: Росіяни безоглядно вірять Путіну, який звинуватив Україну в теракті
31 Березня 2024 10:55

Le Monde: Париж поставить Києву сотні бронемашин і ракет
31 Березня 2024 10:03

“Укренерго”: Ціллю агресора були високовольтні підстанції на півдні країни
31 Березня 2024 09:45

Румунія і Болгарія частково увійшли до Шенгенської зони

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

усі думки