Кількість студентів-чоловіків зросла на 82 відсотка

Кількість нових студентів платної форми навчання цього року зросла порівняно з минулим роком майже на 40%, а якщо виокремити лише чоловіків – то на 82%. Про це пише видання “Наші гроші”. А в деяких університетах кількість нових студентів-чоловіків зросла ще більше – вдесятеро і вище.

Зате поменшало студенток і студентів до 20-ти років, багато з них були змушені виїхати за кордон. Натомість різко зросла кількість студентів віком 30-50 років.

Умови для вступу 2022 року значно спростили, особливо для контрактників, на деякі спеціальності можна було потрапити внаслідок співбесіди чи мотиваційного листа.

У “Львівській політехніці” цього року кількість чоловіків-контрактників першого року навчання, за даними Міністерства освіти, зросла на 187%. В Івано-Франківському національно технічному університеті нафти й газу кількість таких студентів зросла на +406%, у Луцькому національному технічному університеті — на 442%, Національному лісотехнічному університеті України — на 606% тощо.

У харківському Українському державному університеті залізничного транспорту кількість контрактників першого року навчання зросла майже вдесятеро.

Рекордсменом серед вищих навчальних закладів виявився Чернівецький торговельно-економічний інститут, де кількість контрактників першого року навчання зросла у 12 разів.

У деяких університетах кількість студентів-контрактників залишилася на рівні попередніх років, або навіть скоротилася. Переважно – це спеціалізовані вищі навчальні заклади, куди вступити не так легко.

У Міністерстві освіти та науки проблеми в такому зростанні кількості студентів-контрактників не бачать. Як розказав генеральний директор Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України Олег Шаров, “якщо військове командування дійде висновку, що воно потребує [студентів], то будуть внесені зміни до законодавства і студенти будуть мобілізовані. А якщо, скажімо, це зараз не так потрібно, то тоді люди отримають додаткову освіту і будуть краще підготовлені до різних життєвих ситуацій, зокрема й до мобілізації”.

Українці, які навчаються в коледжах, вищих навчальних закладах на денній формі навчання (на стаціонарі), мають право на відстрочення від мобілізації. Проте це не означає, що студенти не можуть отримувати повістки.