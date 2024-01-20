Німеччина допоможе відновити один із корпусів Харківського університету

Уряд Німеччини активно надає допомогу місту Харкову у відбудові зруйнованих об’єктів інфраструктури.

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 20 січня, в ефірі національного телемарафону розповів про зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіном Єґером.

За словами очільника міста, це вже третя офіційна зустріч, на якій вони обговорили низку інвестиційних проєктів.

«Німеччина – лідер у відбудові та підримці міста Харкова. Вже зараз завдяки німецькому уряду ми відбудовуємо кілька шкіл. Крім того, спільно плануємо відновлення одного з корпусів Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, який дуже постраждав від ракетних обстрілів. Я дуже вдячний Німеччині за позицію та допомогу нашому місту та країні», – зазначив Ігор Терехов.