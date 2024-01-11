Дружину Гринкевича звільнили з “Львівської політехніки”

Професорку національного університету “Львівська політехінка” Світлану Гринкевич, яка є дружиною одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР, Ігоря Гринкевича, звільнили з навчального закладу.

Про це пише “Радіо Свобода”

Гринкевич написала заяву на звільнення, в університеті повідомили, що вже підписано наказ про її звільнення з посади професора кафедри маркетингу та логістики.

Повідомляється, що студенти планували акцію протесту на 12 січня з вимогою звільнити з посади Світлану Гринкевич.