Суспільство

Дружину Гринкевича звільнили з “Львівської політехніки”

11 Січня 2024 16:37
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корупція, університет

Професорку національного університету “Львівська політехінка” Світлану Гринкевич, яка є дружиною одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, якого підозрюють у дачі хабара слідчому ДБР, Ігоря Гринкевича, звільнили з навчального закладу.

Про це пише “Радіо Свобода”

Гринкевич написала заяву на звільнення, в університеті повідомили, що вже підписано наказ про її звільнення з посади професора кафедри маркетингу та логістики.

Повідомляється, що студенти планували акцію протесту на 12 січня з вимогою звільнити з посади Світлану Гринкевич.


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