Кримінал

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків збільшилася до 57

10 Лютого 2024 14:12
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ппо, харків
Наслідки нічної атаки на Харків / Фото з відкритих джерел

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Харків вже досягла 57. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

“Ці люди – жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей”, – сказав він.

Щоб надати їм усе необхідне, від самого ранку в школі №21 працює штаб збору та видачі гуманітарної допомоги. Потреба є у будівельних матеріалах, в одязі, засобах особистої гігієни.

У ніч на суботу російські окупанти атакували БПЛА нафтобазу в Харкові, звідки стався витік палива, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Щонайменше 10 БПЛА було запущено з ворожої території, з них 8 – збито. Обстріляно, зокрема, нафтобазу, звідки й стався витік пального. Наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається. За необхідності розширимо зону евакуації та відселення”, – написав Синєгубов у телеграм-каналі в суботу.

За даними ОВА, в місті вже евакуйовано 50 осіб.

“Чотирьох людей врятовано, зокрема одну дитину. До ліквідації наслідків обстрілів загалом залучено 36 підрозділів ДСНС – понад 200 рятувальників”, – повідомив Синєгубов.

Унаслідок нічного обстрілу Харкова відомо про 7 загиблих, в тому числі загинуло три дитини.


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