Кількість постраждалих після удару по селищу Свеса зросла до десяти

Як повідомлялося, сьогодні вдень російські військові завдали авіаудару по селищу Свеса на Сумщині, внаслідок чого значних пошкоджень зазнав п’ятиповерховий житловий будинок.

За інформацією ДСНС, внаслідок атаки зруйновано під’їзд багатоповерхівки з п’ятого по перший поверх, а загалом пошкоджено чотири житлові будинки.

Рятувальники евакуювали 14 мешканців будинку та врятували літню жінку. За попередніми даними, травмовано 10 людей, серед яких двоє дітей.

На місці продовжуються аварійно-відновлювальні та пошукові роботи. Для постраждалих місцевими органами влади організовано роботу двох пунктів незламності.