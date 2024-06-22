Кримінал

Кількість постраждалих після удару по Харкову зросла до 37 людей
22 Червня 2024 18:07
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обстріли, харків
Внаслідок влучання по житловому пʼятиповерховому будинку в Основʼянському районі Харкова загинуло 3 людини, кількість постраждали на 17:57 складає 37 / Фото ДСНС

22 червня близько 15:10 ЗС РФ завдали авіаудари по Харкову. За даними облпрокуратури, росіяни вдарили по місту чотирма УМПБ Д30-СН. За попередніми даними, удари були завдані з н.п. Строїтель Бєлгородської області рф.

Зафіксовано влучання трьох боєприпасів по території підприємства у Холодногірському районі м. Харкова і одне влучання по житловому пʼятиповерховому будинку в Основʼянському районі міста.

Загинуло 3 людини, кількість постраждали на 17:57 складає 37.

Серед поранених дві дівчинки 12 та 13 років.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину.

Розпочато кримінальні провадження за ст. 438 КК України.


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