Кількість поранених внаслідок війни дітей зросла

Більше ніж 1561 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 липня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 494 дитини загинули та щонайменше 1067 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, пояснили в ОГПУ.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 474, Харківській — 297, Київській — 129, Херсонській — 116, Запорізькій — 97, Миколаївській — 89, Дніпропетровській — 83, Чернігівській — 71, Луганській — 67.