Apple розпочала святкування 50-річчя концертом Аліші Кіз у Нью-Йорку

Компанія Apple розпочала святкування свого 50-річчя спеціальним виступом співачки Аліші Кіз у Нью-Йорку. Концерт відбувся 13 березня в Apple Grand Central. Про це повідомила Apple.

Аліша Кіз виступила в Apple Grand Central / Фото: Apple

Виступ відбувся на сходах Apple Grand Central у Нью-Йорку. Співачка, яка є 17-разовою лауреаткою премії «Греммі», виконала низку своїх відомих пісень.

У компанії зазначили, що енергію та атмосферу події зафіксували за допомогою iPhone 17 Pro.

Святкування 50-річчя Apple триватимуть протягом місяця у різних країнах світу. У компанії заявили, що ці заходи мають підкреслити людську креативність та винахідливість, а також показати можливості, які відкриваються завдяки продуктам Apple.

Аліша Кіз є однією з артисток, які співпрацюють із сервісами Apple. Вона стала однією з перших виконавиць, чий музичний каталог був випущений у форматі Spatial Audio на Apple Music.

Крім того, вона брала участь у проєкті Apple Music Live, а у 2024 році її проєкт Alicia Keys: Rehearsal Room став одним із перших іммерсивних досвідів для гарнітури Apple Vision Pro.