Суспільство

Кількість поранених внаслідок удару по Дніпру зросла до 6
3 Вересня 2024 08:34
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дніпро, рекетний удар
Ілюстративне фото / AP

У результаті російських ударів по Дніпру пізно ввечері 2 вересня одна людина загинула та ще 6 дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук у Telegram

“Внаслідок вчорашньої ракетної атаки на Дніпро маємо 51-річного загиблого. Шестеро людей постраждали. З них один 37-річний чоловік залишається у лікарні. Інші оговтуватимуться вдома”.

Він додав, що внаслідок атаки згоріли 3 машини, ще 12 пошкоджені.

Також побиті вікна у дитячому садочку та сімох приватних будинках. Пошкоджене підприємство.

За даними влади, били окупанти напередодні і по Нікопольщині.

“З вечора і до ранку били по району з артилерії, “Градом” та дронами-камікадзе. Цілили по райцентру та Марганецькій громаді. Пошкоджена інфраструктура, адміністративна будівля”, – повідомив Лукашук.

За словами Лисака, зранку російські загарбники поновили удари по райцентру.


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