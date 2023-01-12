Кількість формувань супротивника в Україні збільшилася до 280

Росія збільшує сили в Україні. Кількість формувань, що діють у складі російських військ, збільшилася, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на дані розвідки.

Якщо минулого тижня в Україні налічувалося 250 формувань супротивника, то станом на 10 січня – вже 280.

Обстановка у районі ведення бойових дій залишається складною, противник використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою, йдеться у повідомленні.

Основні зусилля противника у Донецькій області – на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках.