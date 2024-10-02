Суспільство

Кількість бажаючих долучитись до Українського легіону в Польщі виявилась вкрай малою
2 Жовтня 2024 12:31
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мобілізація, польща
Скриншот з сайту "Український легіон"

Згідно з угодою, підписаною між польським прем’єр-міністром Дональдом Туском і президентом Володимиром Зеленським, у Польщі мала бути створена українська військова частина – так званий “Український легіон”. Польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за набір особового складу.

Проте кількість бажаючих долучитись до легіону виявилась вкрай малою, повідомляє Wirtualna Polska.

“Кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже гучними – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося”, – заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.


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