Кількість бажаючих долучитись до Українського легіону в Польщі виявилась вкрай малою

Згідно з угодою, підписаною між польським прем’єр-міністром Дональдом Туском і президентом Володимиром Зеленським, у Польщі мала бути створена українська військова частина – так званий “Український легіон”. Польська армія мала відповідати за підготовку, а Київ – за набір особового складу.

Проте кількість бажаючих долучитись до легіону виявилась вкрай малою, повідомляє Wirtualna Polska.

“Кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже гучними – що може бути сформована навіть одна бригада, тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося”, – заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.