Кримінал

Кіберполіція знешкодила транснаціональне хакерське угруповання

21 Жовтня 2023 12:14
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хакер

Департамент кіберполіції спільно із колегами з Європолу, Євроюсту, із залученням правоохоронців Франції, Чехії, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Іспанії, Швеції, Японії та Канади провели масштабну міжнародну операцію по знешкодженню небезпечного хакерського угруповання.

За інформацією кіберполіцейських, починаючи з 2020 року зловмисники атакували вірусом-вимагачем 168 міжнародних компаній у країнах Європи та Америки. Фігуранти заражали сервери шкідливим програмним забезпеченням та викрадали з них інформацію, а дані на комп’ютерах жертв зашифровували і робили непридатними для використання. За відновлення доступу вимагали від 5 до 70 мільйонів доларів у криптовалюті.

“Українські правоохоронці провели масові обшуки на території Києва. Наразі французькі компетентні органи розслідують кримінальне провадження за фактами, вчиненими в складі організованого кримінального угрупування, які передбачені рядом статей Кримінального кодексу Франції”, – йдеться у повідомили у кіберполіції.


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Кіберполіція знешкодила транснаціональне хакерське угруповання
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