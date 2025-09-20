Кібератака паралізувала роботу європейських аеропортів

У суботу в роботі кількох великих європейських аеропортів, зокрема лондонського Гітроу, стався збій через кібератаку на компанію, що надає системи реєстрації та посадки пасажирів, передає Reuters.

Як повідомило керівництво Гітроу, технічні проблеми у Collins Aerospace – провайдера послуг для авіакомпаній по всьому світу – призвели до затримок рейсів і скасування частини вильотів.

Проблеми також підтвердили в аеропортах Брюсселя та Берліна. На їхніх сайтах зазначається, що автоматизовані системи реєстрації та багажного контролю стали недоступними, і довелося перейти на ручну обробку. Це суттєво вплинуло на розклад, спричинивши затримки й скасування рейсів.

Материнська компанія Collins Aerospace – RTX – підтвердила «кіберінцидент», але не уточнила перелік аеропортів. «Проблема обмежена електронними системами реєстрації та здачі багажу й може бути частково вирішена вручну. Ми працюємо над тим, щоб відновити роботу якомога швидше», – заявили у компанії.

Пасажирам, які планували вилітати в суботу, радять заздалегідь перевіряти статус своїх рейсів і підтверджувати деталі подорожі в авіакомпаній.

Водночас найбільший німецький аеропорт – Франкфурт – і аеропорт Цюриха не зазнали впливу кібератаки, повідомили їхні представники.