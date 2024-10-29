Суспільство

Керівники МСЕК не зможуть працювати у новій системі лікарських комісій – МОЗ
29 Жовтня 2024 20:37
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моз, мсек
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Керівники МСЕК не будуть допущені до роботи в оновлених лікарських комісіях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я у відповідь на запит “Суспільне“.

“Люди, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії, не будуть допущені до позицій в оновленій системі лікарських комісій”.

Інші лікарі, які працюють у МСЕК, зможуть подавати заявки на роботу в нових лікарських комісіях з 1 січня 2025 року, але за умови відповідності певним критеріям, головним з яких є ведення лікарської практики. МОЗ пояснює, що такі зміни необхідні, аби експертизу проводили лікарі, що мають актуальний рівень медичних знань.

Рішення МСЕК, ухвалені до 31 грудня, залишаться чинними, але окремі справи можуть переглядатися правоохоронними органами або відповідно до рішень РНБО, якщо буде визначено потребу в додатковій перевірці.

Справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення Ради національної безпеки та оборони.


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