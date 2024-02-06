Кримінал

Керівника департаменту СБУ Семенченка звільнили через стеження за журналістами Bihus.Info — ЗМІ

6 Лютого 2024 08:03
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сбу, журналіст
Співробітники СБУ у відпочинковому комплексі встановили приховані камери / Скріншот з відео

Керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка звільнили через стеження за редакцією Bihus.Info.

Про це повідомили джерела NV у СБУ після того, як журналісти опублікували докази причетності служби до встановлення прихованих камер.

Рішення про звільнення Семенченка приймав голова спецслужби Василь Малюк, зазначають співрозмовники. Він направив відповідне подання президенту України Володимиру Зеленському, котрий підписав указ 31 січня.

«Тож “кадри”, які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову», — сказав співрозмовник у СБУ.


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