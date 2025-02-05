Політика

Керівництво ЦРУ запропонувало всім співробітникам звільнитися
5 Лютого 2025 10:37
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Емблема Центрального розвідувального управління США / Фото: AP
Емблема Центрального розвідувального управління США / Фото: AP

Керівництво Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США запропонувало своїм співробітникам звільнитися з умовою отримання пільг і зарплати за вісім місяців, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами опитаних виданням чиновників, це спроба привести відомство у відповідність до пріоритетів президента Дональда Трампа, серед яких – боротьба з мексиканськими наркокартелями і протистояння з Китаєм.

Наприкінці січня аналогічна пропозиція надійшла цивільним держслужбовцям федерального рівня. Як зазначає The Wall Street Journal, ЦРУ, ймовірно, перше розвідувальне відомство, на яке поширили цю ініціативу.

Помічник директора ЦРУ Джона Реткліффа також заявив, що відомство призупиняє найм нових співробітників, хоча деякі з них уже отримали попередні пропозиції про роботу. Частину з них може бути відкликано, якщо у кандидатів не буде відповідного досвіду для нових цілей ЦРУ, додав він.


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