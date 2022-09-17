Казахстан повернув назву столиці Астана

Президент Казахстану в суботу підписав закон, який обмежує президентські терміни та повертає стару назву столиці країни, що є останнім кроком у відмові від спадщини Назарбаєва. Про це пише УНН.

На веб-сайті президента повідомляється, що Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, який обмежує президентські мандати одним семирічним терміном із нинішніх п’яти, але також забороняє будь-якому президентові балотуватися на другий термін.

Він також перейменував столицю в Астану.

Назва столиці була змінена на Нур-Султан у березні 2019 року на честь президента Нурсултана Назарбаєва.

Ці зміни є частиною комплексу політичних та економічних реформ, до проведення яких закликав президент Касим-Жомарт Токаєв після того, як у січні країну вразили жорстокі протести, внаслідок яких загинуло понад 200 людей. Заворушення були спричинені різким зростанням цін на пальне, але також відображали загальне невдоволення політикою країни, в якій понад 30 років домінували Нурсултан Назарбаєв і його партія.

Астана стала столицею Казахстану в 1997 році, коли Назарбаєв, який три десятиліття керував країною у складі Радянського Союзу і після здобуття нею незалежності в 1991 році, переніс її туди з Алмати. Після того, як він пішов у відставку в 2019 році, його наступник Токаєв запропонував назвати її Нур-Султан — на честь Назарбаєва, який зберіг величезний вплив.