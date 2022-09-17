Політика

Казахстан повернув назву столиці Астана

17 Вересня 2022 20:57
26

Президент Казахстану в суботу підписав закон, який обмежує президентські терміни та повертає стару назву столиці країни, що є останнім кроком у відмові від спадщини Назарбаєва. Про це пише УНН.

На веб-сайті президента повідомляється, що Касим-Жомарт Токаєв підписав закон, який обмежує президентські мандати одним семирічним терміном із нинішніх п’яти, але також забороняє будь-якому президентові балотуватися на другий термін.

Він також перейменував столицю в Астану.

Назва столиці була змінена на Нур-Султан у березні 2019 року на честь президента Нурсултана Назарбаєва.

Ці зміни є частиною комплексу політичних та економічних реформ, до проведення яких закликав президент Касим-Жомарт Токаєв після того, як у січні країну вразили жорстокі протести, внаслідок яких загинуло понад 200 людей. Заворушення були спричинені різким зростанням цін на пальне, але також відображали загальне невдоволення політикою країни, в якій понад 30 років домінували Нурсултан Назарбаєв і його партія.

Астана стала столицею Казахстану в 1997 році, коли Назарбаєв, який три десятиліття керував країною у складі Радянського Союзу і після здобуття нею незалежності в 1991 році, переніс її туди з Алмати. Після того, як він пішов у відставку в 2019 році, його наступник Токаєв запропонував назвати її Нур-Султан — на честь Назарбаєва, який зберіг величезний вплив.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
усі думки
ТОП-новини
17 Вересня 2022 21:33
29

“Бавовна” в окупованому Херсоні: 4 потужні вибухи пролунали увечері
17 Вересня 2022 21:43
23

Військові операції продумані на всій території України, – Зеленський
17 Вересня 2022 20:35
223

На Харківщині росіянин приїхав на танку здаватися в полон
17 Вересня 2022 19:53
46

У звільненій Козачій Лопані знайшли катівню у підвалі так званої “Народної міліції”
17 Вересня 2022 19:37
78

Рашисти обстріляли 10 населених пунктів на Харківщині, – Генштаб
Останні новини
усі новини