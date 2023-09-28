Політика

Казахстан підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії

28 Вересня 2023 16:55
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санкції, казахстан

Казахстан підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії за агресію щодо України і не дасть Москві можливість їх обійти.

Про це президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив на брифінгу в Німеччині.

“Слідуватимемо санкційному режиму. В нас є контакти з відповідними організаціями щодо дотримання санкційного режиму і будь-яких побоювань німецької сторони щодо дій для обходу санкційного режиму, мені здається, не повинно бути”, – заявив Токаєв.

Голова Казахстану торкнувся і теми війни в Україні й заявив, що Казахстан виступає за негайне припинення військових дій та мирні переговори в рамках статуту ООН.

“Я сьогодні заявляв пану канцлеру, що ситуація дуже серйозна. Що російська сторона та українська сторона готові до переговорів, але платформа до переговорів поки не ясна. Настає ера мудрої дипломатії. Потрібно припиняти взаємні звинувачення та вести розумні переговори”, – сказав Токаєв.


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