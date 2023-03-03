Кримінал

Катастрофа в Броварах: дані “чорної скриньки” вертольота ДСНС вивчаються слідством

3 Березня 2023 15:48
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авіакатастрофа

Розслідування падіння гелікоптера ДСНС у Броварах триває – про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції 3 березня.

«Чорна скринька була знайдена, була відправлена до Франції для відповідної розшифровки. Дані отримані, вони є у слідства. Слідство триває, я так само, як і ви, хочу дочекатися результатів і побачити аргументовані відповіді на ряд питань», – заявив він.

Шмигаль припустив, що результати слідства будуть відомі найближчим часом.

«Там дійсно вже велика робота пророблена, тобто є дуже такі ясні результати технічного стану гелікоптера, є всі матеріали з чорної скриньки, вони збережені, якісні. Тобто слідство далі опрацьовує вже деталі й думаю, що найближчим часом отримаємо результат», – додав прем’єр.

Вранці 18 січня на територію дитячого садка в місті Бровари Київської області впав гелікоптер ДСНС України, загинули 14 людей, з них одна дитина. На борту гелікоптера перебувало десятеро людей: шестеро співробітників оперативної групи МВС, у тому числі керівництво міністерства, а також троє членів екіпажу. Крім того, через авіакатастрофу ще 25 людей, у тому числі 11 дітей, були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Вертоліт Super Puma при падінні зачепив будівлю дитячого садка, скління 14-поверхового житлового будинку та три легкові автомобілі. Виникла пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів. Серед версій трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера, умисні дії щодо знищення транспортного засобу.


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Катастрофа в Броварах: дані “чорної скриньки” вертольота ДСНС вивчаються слідством
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