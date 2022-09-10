Суспільство

Карла III проголошено королем Великої Британії

10 Вересня 2022 12:24
71

Рада з престолонаслідування офіційно проголосила Карла III новим королем Сполученого Королівства.

Прокламація була відразу підписана (у порядку черговості) спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консортом Каміллою, лідером Палати громад і лордом-головою Ради Пенні Мордаунт, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.

Всі присутні, крім церемоніймейстера, були одягнені в чорне або пурпурне – на знак скорботи по покійній королеві, пишуть місцеві ЗМІ.

На церемонії були присутні колишні прем’єр-міністри Великобританії – Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Девід Камерон, Тереза ​​Мей та Тоні Блер.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
усі думки
ТОП-новини
10 Вересня 2022 14:41
13

Кабмін вирішив остаточно конфіскувати майно Януковича, Курченка, Лебедєва і Дерипаски
10 Вересня 2022 14:22
36

На Півдні наші війська просунулися на різних ділянках від двох до кілька десятків кілометрів – Гуменюк
10 Вересня 2022 13:14
25

У США продовжили режим НС, запроваджений після терактів 11 вересня 2001 року
10 Вересня 2022 12:35
67

У Балаклії сьогодні офіційно підняли прапор України
10 Вересня 2022 12:24
71

Карла III проголошено королем Великої Британії
Останні новини
усі новини