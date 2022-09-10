Карла III проголошено королем Великої Британії

Рада з престолонаслідування офіційно проголосила Карла III новим королем Сполученого Королівства.

Прокламація була відразу підписана (у порядку черговості) спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консортом Каміллою, лідером Палати громад і лордом-головою Ради Пенні Мордаунт, прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським.

Всі присутні, крім церемоніймейстера, були одягнені в чорне або пурпурне – на знак скорботи по покійній королеві, пишуть місцеві ЗМІ.

На церемонії були присутні колишні прем’єр-міністри Великобританії – Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Девід Камерон, Тереза ​​Мей та Тоні Блер.