Суспільство

Кандидата у мери застрелили на зустрічі з виборцями у Мексиці  

30 Травня 2024 12:55
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мексика, вибори
Прапор Мексики / Getty Images

Кандидата в мери мексиканського міста Коюка-де-Бенітес, Хосе Альфредо Кабрера Барр’єнтоса застрелили під час зустрічі з виборцями.

Про це повідомляє El Universal.

Як зазначається, невідомий підійшов до політика зі спини, коли той стояв з виборцями на баскетбольному майданчику, та вистрілив йому в голову. На опублікованих у соцмережах кадрах чути близько 15 пострілів.

Згідно з даними місцевої прокуратури, нападника ліквідували на місці злочину.

Загалом, впродовж виборчої кампанії у цьому штаті вбили п’ятьох кандидатів у мери та одного — кандидата у депутати, зазначає видання.


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