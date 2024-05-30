Кандидата у мери застрелили на зустрічі з виборцями у Мексиці  

Кандидата в мери мексиканського міста Коюка-де-Бенітес, Хосе Альфредо Кабрера Барр’єнтоса застрелили під час зустрічі з виборцями.

Про це повідомляє El Universal.

Як зазначається, невідомий підійшов до політика зі спини, коли той стояв з виборцями на баскетбольному майданчику, та вистрілив йому в голову. На опублікованих у соцмережах кадрах чути близько 15 пострілів.

Згідно з даними місцевої прокуратури, нападника ліквідували на місці злочину.

Загалом, впродовж виборчої кампанії у цьому штаті вбили п’ятьох кандидатів у мери та одного — кандидата у депутати, зазначає видання.