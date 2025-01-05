Канцлер Австрії йде у відставку

Переговори між двома основними центристськими партіями Австрії щодо формування коаліційного уряду без участі ультраправої Партії свободи (FPO) провалилися в суботу, що змусило консервативного канцлера Карла Нехаммера оголосити, що він йде у відставку, передає Reuters.

Днем раніше третя партія, ліберальна Neos, вийшла з переговорів, звинувативши інші партії в тому, що вони не змогли вжити сміливих і рішучих заходів, до яких вона, за її словами, закликала.

«Я подам у відставку з посади канцлера і лідера Народної партії найближчими днями і забезпечу впорядкований перехід», – заявив Нехаммер у відеозверненні на телеканалі X після переговорів із соціал-демократами (SPO).

Провал коаліційних переговорів через три місяці після вересневих парламентських виборів підкреслює зростаючі труднощі формування стабільних урядів у європейських країнах, таких як Німеччина та Франція, де ультраправі перебувають на підйомі, але багато партій не бажають співпрацювати з ними.

Євроскептична, дружня до Росії FPO перемогла на цих виборах, отримавши приблизно 29% голосів. Для управління країною їй потрібен був би партнер по коаліції, але Нехаммер виключив можливість співпраці з лідером FPO Гербертом Кіклем, а це означає, що потенційний партнер по коаліції для FPO не з’явиться.

Тому президент Австрії Александер Ван дер Беллен, колишній лідер Зелених, доручив Нехаммеру сформувати уряд. Тепер, коли Нехаммер йде у відставку, два найбільш вірогідні варіанти: або Кіклу буде доручено сформувати уряд, або будуть оголошені дострокові вибори.

Нехаммер описав Кікла як занадто великого прихильника теорії змови, щоб очолити уряд, але при цьому сказав, що більша частина FPO заслуговує на довіру.

Керівництво Народної партії Нехаммера (OVP) мало зібратися в неділю вранці, щоб обговорити, хто має стати його наступником. Той, хто прийде на зміну, швидше за все, буде більш відкритим до коаліції з FPO, яку підтримує значна частина OVP.

Ці дві партії керували в коаліції під керівництвом OVP з 2017 по 2019 рік, коли тодішній лідер FPO був усунутий від влади через скандал з відеозаписом, і коаліція розпалася.