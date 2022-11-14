Канада виділила на військову допомогу Україні ще 500 млн. CAD

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив у понеділок на саміті G20 на Балі, що його країна виділяє на військову допомогу Україні ще 500 млн канадських доларів (376 млн доларів США).

Як пояснює пресслужба Трюдо, ці гроші виділені додатково до тих, що вже передбачені на допомогу Україні в бюджеті Канади, і на них буде закуплено військове спорядження, засоби стеження та зв’язку, паливо та медикаменти.

Прес-служба нагадує, що Канада вже надала Україні допомогу на суму 3,4 млрд канадських доларів (2,56 млрд доларів США).

Також у заяві додають, що Канада включила до свого санкційного списку ще 23 росіян – це співробітники поліції, Слідчого комітету, прокуратури і ФСВП, причетних до переслідування російських опозиціонерів.