Політика

Канада відправить Україні понад 80 тисяч ракетних двигунів
6 Вересня 2024 15:54
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зброя, канада
Авіаційні боєприпаси CRV7 / Фото: magellan.aero

Канада передасть Україні 80 840 ракетних двигунів CRV-7 і 1300 боєголовок до них. Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер під час засідання Контактної групи з питань оборони України “Рамштайн”.

Раніше їх використовували військово-повітряні сили Канади (RCAF) на винищувачах CF-18, але зараз ракетні двигуни списані.

Канада також передасть 970 кулеметів С6 і 10 500 9-мм пістолетів зі своїх запасів.

У відповідь на запит України міністр Білл Блер також оголосив, що Канада передасть списані шасі від 29 М113 та 64 бронетранспортерів Coyote LAV, які раніше використовувала канадська армія.


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