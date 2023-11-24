Канада передасть Україні пакет військової допомоги

Канада сьогодні, 24 листопада, оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про стрілецьку зброю.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту”, – заявив Трюдо.

За його словами, Канада передасть українським військовим 11 000 штурмових гвинтівок та понад 9 мільйонів набоїв. Їх виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.

Про це Трюдо заявив на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Політики також обговорили посилення санкцій проти Росії.