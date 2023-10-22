Суспільство

Канада оголосила про нову міграційну програму для громадян України

22 Жовтня 2023 09:04
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біженці, канада

Оттава заявила про запровадження нової тимчасової міграційної програми, яка дозволить українцям, які є близькими родичами канадців, отримати дозвіл на постійне проживання у країні. Деталі опубліковано на сайті уряду Канади.

Як випливає з пояснень Оттави, скористатися програмою зможуть громадяни України, близькі родичі яких мають канадське громадянство або статус постійного жителя Канади. На сайті також зазначають, що прийом заявок на участь у програмі буде відкрито 23 жовтня. Інформації про терміни розгляду заявок наразі немає. Очікується, що вона також з’явиться у понеділок.

Після початку військового вторгнення Росії в Україну Канада оголосила про міграційну програму CUAET, яка дозволяла українським біженцям безкоштовно отримати трирічний дозвіл на роботу та проживання у Канаді. На участь у програмі CUAET було подано понад мільйон заявок, але лише близько 17 відсотків тих, хто подав, скористалися нею на даний момент. Раніше було оголошено, що CUAET діє до 31 березня 2024 року, але Оттава пообіцяла оприлюднити деталі нової програми, яка дає право українцям переїхати до Канади на постійній основі.


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