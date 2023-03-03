Політика

Канада надішле Україні додаткові танки

3 Березня 2023 16:05
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зброя, канада

Канада відправить Україні ще чотири бойові танки, таким чином подвоївши взяті зобов’язання, та введе санкції ще проти 192 російських фізичних та юридичних осіб, оголосив прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Нові санкції будуть спрямовані проти російських законодавців, які підтримали вторгнення в Україну, віце-прем’єрів, міністрів, співробітників адміністрації Путіна, представників військового та оборонного секторів, а також членів сімей, які вже включені до списку санкцій Канади.

Офіс Трюдо заявив, що чотири танки “Леопард 2”, про які було оголошено раніше, вже доставлені до Польщі, де українські солдати навчаються їх використанню.

На додаток до чотирьох нових танків “Леопард 2” Канада також відправить бронемашину та боєприпаси.


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