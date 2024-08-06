Політика

Камала Гарріс обрала кандидата у віцепрезиденти США, – CNN
6 Серпня 2024 16:25
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вибори, сша
Тім Волз / Фото: X / Governor Tim Walz

Кандидатка на посаду президента США Камала Гарріс обрала губернатора штату Міннесота Тіма Волза своїм кандидатом у віцепрезиденти.

Про це повідомляє CNN.

Волз – колишній педагог і член Національної гвардії армії США, нині він очолює Асоціацію губернаторів-демократів. Раніше 12 років був у Конгресі, представляючи консервативно налаштований округ, в якому домінували республіканці.

Кандидата також привабливий для білих виборців у сільській місцевості, хоча він також відстоював прогресивну політику, таку як безкоштовне шкільне харчування та розширену оплачувану відпустку.


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