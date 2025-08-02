Калінінград – це Кьонігсберг: азербайджанське ЗМІ відповіло Росії на спробу перейменувати Ханкенді

Азербайджанське видання Minval опублікувало низку матеріалів, у яких використало історичні або тюркські назви російських міст, зокрема Кьонігсберг замість Калінінграда та Орынбор замість Оренбурга, пише DW. Таким чином журналісти відреагували на публікацію державного агентства ТАСС, яке в новині про демонтаж памʼятника Айвазовському в Карабасі назвало азербайджанське місто Ханкенді радянським топонімом Степанакерт.

МЗС Азербайджану офіційно засудило дії російського інформагентства, назвавши вживання назви Степанакерт «образою територіальної цілісності Азербайджану» та зажадавши вибачень. Відомство також попередило, що у разі подальшого використання назв, які повʼязуються з колишнім сепаратистським режимом, Баку залишає за собою право «використовувати історичні назви російських міст».

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До заяви долучилося й державне агентство Азербайджану АЗЕРТАДЖ, яке прямо вказало на можливість використання назв Кьонігсберг, Орынбор та Сарису (альтернативна назва Волгограда).

Після хвилі критики ТАСС поступово змінювало текст своєї публікації: спочатку Степанакерт у заголовку було замінено на Нагірний Карабах, згодом — на Карабах, а в основному тексті зʼявилася назва Ханкенді.

Приводом для конфлікту стала новина про демонтаж памʼятника Івану Айвазовському (уроджений Ованнес Айвазян), встановленого у Ханкенді у 2021 році — в період контролю міста невизнаною НКР. Пам’ятник було встановлено за участю російських миротворців. Баку наполягає, що він з’явився з порушеннями закону.

Дипломатична напруга між Баку і Кремлем зросла після затримання в Єкатеринбурзі 27 червня азербайджанських громадян у справі початку 2000-х років. Унаслідок спецоперації загинули двоє осіб. Водночас у самому Азербайджані було затримано кількох росіян за підозрою в наркоторгівлі та кіберзлочинності.