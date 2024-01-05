Політика

Кадиров запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на полонених українських бійців

5 Січня 2024 16:20
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кадиров

Кремлівська маріонетка в окупованій РФ Ічкерії Рамзан Кадиров запропонував США зняти з його родини санкції в обмін на полонених бійців Збройних сил України.

Кадиров заявив, що віддає список з українськими полоненими, яких російські окупанти взяли у полон у Донецькій та Луганській областях та його пропагандисту Скотту Ріттеру, який прибув разом з делегацією до Грозного. Раніше «гість» Кадирова був засуджений за педофілію.

«Якщо вони знімуть санкції з моєї мами, моїх дочок, ні в чому не винних людей, коней <…> крім мене, то ми цих людей віддамо», — сказав він.

Під час передачі списку Кадиров показав Ріттеру відеозапис із полоненими українцями. На відео вони повідомили, що запропоновано звільнити 20 полонених за умови зняття санкцій із близьких Кадирова, його літаків та коней.


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