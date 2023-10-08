Кадиров закликав скасувати в РФ вибори президента у 2024 році

Голова російського регіону Чечня Рамзан Кадиров закликав скасувати проведення виборів президента Росії, призначених на березень наступного року. Про це він заявив напередодні на мітингу в центрі Грозного, присвяченому дню народження президента РФ Володимира Путіна.

Альтернативою скасування виборів Кадиров назвав висування на них єдиного кандидата – власне Путіна, який обіймає посаду президента Росії з 2000 року (з перервою на 2008-2012 роки).

Необхідність скасування виборів або їх проведення на безальтернативній основі Кадиров пов’язав із війною Росії проти України.

«У період проведення СВО («спеціальна військова операція» – так у Росії офіційно називають війну) ні про які вибори президента Росії не повинно бути й мови. Цілком очевидно, що такою масштабною подією скористаються і будуть використовувати для провокацій багато недружніх країн, включаючи весь колективний Захід. Наші недруги намагатимуться розгойдати ситуацію всередині держави», – написав Кадиров у телеграмі.

Реакції Кремля на його пропозицію поки що не було. Конституція Росії передбачає можливість скасування виборів у разі оголошення воєнного стану.

Ухвалені 2020 року поправки до конституції Росії дозволяють Путіну балотуватися ще на два шестирічні терміни. Поки що він прямо не оголошував, що переобиратиметься, але практично ніхто зі співрозмовників ЗМІ у владних колах у цьому не сумнівається.