Політика

Кадиров призначив свого 16-річного сина куратором школи спецназу ім. Путіна

29 Квітня 2024 14:51
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Рамзан Кадиров і його син Адам / Фото з відкритих джерел

Голова Чечні Рамзан Кадиров призначив свого 16-річного сина Адама куратором Російського університету спецназу імені Володимира Путіна у Гудермесі. Про це він написав у своєму телеграмі.

«Я прийняв рішення призначити Адама Кадирова куратором РУС. Він тісно знайомий з діяльністю знаменитого університету, тому я вважаю, що чудово впорається з покладеними обов’язками», – заявив Кадиров.

Нагадаємо, Кадирову-молодшому почали вручати нагороди та призначати його на високі посади після того, як він побив у слідчому ізоляторі обвинуваченого у спаленні Корану Нікіту Журавеля, якого пізніше засудили до 3,5 років в’язниці.

Адам Кадиров став Героєм Чечні, начальником відділу забезпечення безпеки свого батька та куратором батальйону імені шейха Мансура і заодно нагороджений “зіркою батальйону Шейха Мансура”.


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