Політика

Кадиров пропонує відправити в Україну російських силовиків

24 Вересня 2022 10:08
108

Голова Чечні Рамзан Кадиров закликав відправити на фронт співробітників ФСБ, ФСТ, СЗР, ФСВП, МНС, прокуратури, митниці та Слідчого комітету.

«Разом із силовими та військовими відомствами — це приблизно 5 млн осіб, які регулярно складають спортивні нормативи. Якщо залишити 50% співробітників на службовому посту, то друга їхня половина в кількості 2,5 млн осіб знесе будь-яку західну армію. І резерв не знадобиться», – наголосив Кадиров.

“Керівники цих підрозділів вже зараз могли б приступити до оптимізації робочого процесу з урахуванням нововведень”, – вважає він.

Раніше глава Чечні відмовився проводити мобілізацію в регіоні, заявивши, що республіка перевиконала «спущений план» на 254%, і «спецоперації» нібито вже взяли участь 20 тис. її мешканців.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
24 Вересня 2022 11:48
34

Байден обіцяє “швидку та сувору відповідь” на очікувану нову анексію українських територій
24 Вересня 2022 12:18
16

Дипломатам показали, що залишилося від Ізюма
24 Вересня 2022 11:25
19

Британська розвідка: ударами по греблях Росія не досягне військових успіхів
24 Вересня 2022 11:00
96

Російські окупанти використали на Півдні хімічну зброю
24 Вересня 2022 10:34
254

NYT: Путін відмовився здавати Херсон
Останні новини
усі новини