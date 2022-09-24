Кадиров пропонує відправити в Україну російських силовиків

Голова Чечні Рамзан Кадиров закликав відправити на фронт співробітників ФСБ, ФСТ, СЗР, ФСВП, МНС, прокуратури, митниці та Слідчого комітету.

«Разом із силовими та військовими відомствами — це приблизно 5 млн осіб, які регулярно складають спортивні нормативи. Якщо залишити 50% співробітників на службовому посту, то друга їхня половина в кількості 2,5 млн осіб знесе будь-яку західну армію. І резерв не знадобиться», – наголосив Кадиров.

“Керівники цих підрозділів вже зараз могли б приступити до оптимізації робочого процесу з урахуванням нововведень”, – вважає він.

Раніше глава Чечні відмовився проводити мобілізацію в регіоні, заявивши, що республіка перевиконала «спущений план» на 254%, і «спецоперації» нібито вже взяли участь 20 тис. її мешканців.