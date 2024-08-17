Кадиров подякував Ілону Маску за Cybertruck і пообіцяв відправити авто на війну в Україну

Глава Чечні Рамзан Кадиров мілітаризував Tesla Cybertruck для відправки електрокара на війну в Україну.

У своєму телеграм-каналі він виклав відео, на якому катається на новенькому Cybertruck, який, як стверджується, надісланий Ілоном Маском. Тюнінг полягає у великокаліберному кулеметі, встановленому в задній частині кузова.

«Хороший апарат, спасибі Ілону Маску за такий транспорт. Скоро вирушить на СВО, хлопці перевірять, потім ми напишемо характеристику, що потрібно поміняти. А так, ми і самі перевірили її в РУСі, хороша машина, швидка, потужна, зручна. Поставили такий апарат (кулемет). Маск, чекаємо в гості!» – зазначив Кадиров.