Політика

Кадиров оголосив про перехід в “Ахмат” трьох тисяч колишніх найманців ПВК “Вагнер”

6 Квітня 2024 18:20
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Рамзан Кадиров і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин / Фото з відкритих джерел

У підрозділ спецпризначенців “Ахмат”, який де-факто підпорядковується главі Чечні Рамзану Кадирову, перейдуть три тисячі колишніх бійців ПВК “Вагнер”, повідомив сам Кадиров у своєму телеграм-каналі. За його словами, це вже погоджено з російським міністерством оборони.

Вагнерівці сформують там окремий полк під командуванням колишнього командира штурмового загону ПВК Олександра Кузнєцова, відомого за позивним Ратибор. Юридична структура нового підрозділу не пояснюється.

Про Кузнєцова раніше повідомлялося, що він має військове звання підполковника запасу. Він служив у ПВК “Вагнер” із самого заснування групи, брав участь в операціях найманців у Судані, Сирії та Лівії, загін під його командуванням воював в Україні. Повідомлялося, що Путін присвоїв йому закритим указом звання Героя Росії, офіційно ця інформація не підтверджувалася.

У 2023 році, під час конфлікту засновника “Вагнера” Євгена Пригожина з Рамзаном Кадировим, Кузнєцов натякав, що “Ахмат” не бере участі в реальних бойових діях.

Восени Кадиров заявляв, що в “Ахмат” перейшли сотні колишніх вагнерівців – зокрема, бригада медиків. Пізніше Кадиров відзвітував про проходження ними навчання на базі “Ахмата”.


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