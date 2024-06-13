Суспільство

Кабмін змінив деякі правила проходження ВЛК
June 13 2024 18:40
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мобілізація
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів змінив порядок військового обліку та проведення призову військовозобов’язаних громадян.

Відтепер ВЛК не потрібно проходити в межах процедури бронювання військовозобов’язаного громадянина, а також тим, кому не виповнилося 25 років, йдеться у постанові уряду № 675 від 7 червня 2024 року.

Процедура отримання відстрочки від мобілізації у разі бронювання також не передбачає направлення на військово-лікарську комісію.

Крім того, постанова змінила правила для отримання відстрочки як доглядача, якщо військовозобов’язаний доглядає за одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю II груп. Відтепер для цього не потрібний висновок лікарсько-консультативної комісії.

Також, для критичних підприємств збільшили термін бронювання з 6 до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

При цьому для поліцейських і працівників ДСНС у разі обґрунтованої потреби Міністерства внутрішніх справ кількість заброньованих працівників може становити до 100% працівників.


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