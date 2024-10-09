Кабмін затвердив нові правила вручення повісток

Кабмін вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1147 від 8 жовтня.

Повістка про виклик або оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до районних (міських) ТЦК, органів СБУ, підрозділів розвідувальних органів може бути направлена рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Але тепер такий лист повинен мати позначки “Повістка ТЦК” і “Вручити особисто”.

“Рекомендовані листи з позначкою “Повістка ТЦК” при доставці за вказаною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу)”, – йдеться у постанові.

У разі відсутності одержувача за вказаною на рекомендаційному листі адресою працівник пошти інформує адресата за номером телефону, що є, та/або вкладає в абонентську поштову скриньку повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”.

Якщо протягом трьох робочих днів після повідомлення адресат не з’явився за рекомендованим листом, то на пошті зроблять відмітку “Адресат відсутній за вказаною адресою”, поставлять печатку та підпис працівника пошти і не пізніше ніж наступного робочого дня повернуть відправнику.

Якщо адресат відмовляється від отримання та ставити підпис про відмову, працівник пошти робить відмітку “Адресат відмовився” і не пізніше ніж наступного робочого дня повертає листа з повісткою відправнику.

Якщо коротко, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК, з пошти у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.