Кабмін затвердив експериментальний проєкт з навчання жінок “нетиповим посадам”

Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, спрямований на навчання та працевлаштування жінок у професіях, де вони раніше були недостатньо представлені.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, повномасштабне вторгнення призвело до дефіциту кваліфікованих кадрів у багатьох галузях. Водночас роботодавці демонструють готовність залучати жінок до нетрадиційних для них посад, розширюючи можливості для гендерної рівності в трудовій сфері.

Жінок навчатимуть для майбутнього працевлаштування на посадах: