Економіка

Кабмін затвердив експериментальний проєкт з навчання жінок “нетиповим посадам”
15 Листопада 2024 13:38
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жінки, робота
Жінка-електромонтерка з Чернігівщині / Кадр з відео

Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, спрямований на навчання та працевлаштування жінок у професіях, де вони раніше були недостатньо представлені.  

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.  

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, повномасштабне вторгнення призвело до дефіциту кваліфікованих кадрів у багатьох галузях. Водночас роботодавці демонструють готовність залучати жінок до нетрадиційних для них посад, розширюючи можливості для гендерної рівності в трудовій сфері.

Жінок навчатимуть для майбутнього працевлаштування на посадах:

  • верстатника;
  • водія навантажувача, трамвая, тролейбуса;
  • електрогазозварника;
  • електромонтера;
  • машиніста екскаватора, крана;
  • монтажника систем утеплення будівель;
  • оператора верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;
  • слюсаря;
  • столяра;
  • тесляра;
  • токаря;
  • тракториста;
  • фрезерувальника.

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