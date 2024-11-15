Кабмін затвердив експериментальний проєкт з навчання жінок “нетиповим посадам”

Кабінет Міністрів України запустив експериментальний проєкт, спрямований на навчання та працевлаштування жінок у професіях, де вони раніше були недостатньо представлені.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, повномасштабне вторгнення призвело до дефіциту кваліфікованих кадрів у багатьох галузях. Водночас роботодавці демонструють готовність залучати жінок до нетрадиційних для них посад, розширюючи можливості для гендерної рівності в трудовій сфері.
Жінок навчатимуть для майбутнього працевлаштування на посадах:
- верстатника;
- водія навантажувача, трамвая, тролейбуса;
- електрогазозварника;
- електромонтера;
- машиніста екскаватора, крана;
- монтажника систем утеплення будівель;
- оператора верстатів з програмним керуванням, дистанційно керованих апаратів, котельні;
- слюсаря;
- столяра;
- тесляра;
- токаря;
- тракториста;
- фрезерувальника.