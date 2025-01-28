Суспільство

Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК
28 Січня 2025 14:58
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Ілюстративне зображення / Міноборони
Ілюстративне зображення / Міноборони

Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період.

Нововведення запроваджують електронні форми направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) для проходження медичного огляду, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ця опція буде доступною для тих, хто виявить власне бажання пройти військово-лікарську комісію. Для тих, хто отримав повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

Бета-тестування електронного направлення на проходження ВЛК у застосунку “Резерв+” було запущено 23 січня.

Наступним кроком у реформі ВЛК стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та Міністерства охорони здоров’я України. А вже з осені 2025 року військовозобов’язаний зможе самостійно обрати в Резерв+ медичний заклад, що має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.


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Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК
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