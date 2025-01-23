Суспільство

У Міноборони анонсували нову послугу: електронне направлення на ВЛК без черг через Резерв+
23 Січня 2025 16:43
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Черга у ТЦК / Фото: Катерина Черногоренко
Черга у ТЦК / Фото: Катерина Черногоренко

У Міністерстві оборони України заявили про початок бета-тестування електронних направлень на ВЛК у застосунку Резерв+, що має зменшити черги у ТЦК.

Про це заявила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Більше не потрібно буде йти до ТЦК і стояти в довгих чергах за одним паперовим направленням​. Достатньо лише надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит”, – написала Черногоренко.

У сповіщенні, що надійде, буде наступна інформація:

  • номер направлення;
  • адресу медзакладу;
  • підпис керівника ТЦК.

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.


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