У Міноборони анонсували нову послугу: електронне направлення на ВЛК без черг через Резерв+

У Міністерстві оборони України заявили про початок бета-тестування електронних направлень на ВЛК у застосунку Резерв+, що має зменшити черги у ТЦК.
Про це заявила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.
“Більше не потрібно буде йти до ТЦК і стояти в довгих чергах за одним паперовим направленням. Достатньо лише надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит”, – написала Черногоренко.
У сповіщенні, що надійде, буде наступна інформація:
- номер направлення;
- адресу медзакладу;
- підпис керівника ТЦК.
У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.