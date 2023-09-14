Економіка

Кабмін забирає у місцевих бюджетів 120 млрд грн для закупівлі дронів та виробництва зброї

14 Вересня 2023 17:07
читать на русском →
кабмін

Кабінет міністрів подав законопроєкт, що пропонує забрати у місцевих бюджетів частину податку на доходи фізичних осіб, отримані військовослужбовцями, поліціянтами та особами рядового та начальницького складу (військовий ПДФО). Надходження від цього податку тепер підуть на закупівлю дронів та виробництво зброї, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Рішення дозволить залучити на дрони та зброю 25,8 млрд грн цього року та 93,7 млрд грн наступного.

“За час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів. За 2023 рік прогнозована сума складе понад 96 млрд грн. Тоді як у 2021 році — близько 12 млрд грн. Зростання відбувається виключно тому, що держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових”, – пояснив Шмигаль.

Прем’єр уточнив, що понад 200 млрд грн вже накопичених на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ залишаться у розпорядженні місцевої влади.

Тим громадам, яким об’єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову та залишить реверсну дотацію.

Таким чином, ресурс бюджетів на місцях у 2024 році буде на 75 млрд грн більше проти 2021 року до повномасштабного вторгнення.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Вересня 2023 19:40

Сили оборони атакували два російські патрульні кораблі, – СтратКом ЗСУ
14 Вересня 2023 18:54

Оперативна обстановка на сході та півдні залишається складною, – Генштаб
14 Вересня 2023 17:34

США ввели нові масштабні санкції проти Росії
14 Вересня 2023 16:07

Маляр заявила про звільнення Андріївки, в 3-ій штурмовій бригаді заперечують
14 Вересня 2023 15:45

Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
усі думки