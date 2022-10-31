Економіка

Кабмін ухвалив проект бюджету на 2023 рік до другого читання

31 Жовтня 2022 18:50
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бюджет

Уряд ухвалив проект бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів, повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль.

“Тепер очікуємо на швидке голосування проекту бюджету у Верховній Раді”, – написав він у Telegram.

За його словами, до другого читання Уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Бюджет-2023 планується з урахуванням 1,3 трлн грн доходів. Завдяки скоригованим макропоказникам та податковим змінам пропонуємо збільшити дохідну частину на понад 50 млрд грн.

Видатки складатимуть 2,6 трлн грн. Ми збільшили обсяги видатків на виплати пенсій, на ліквідацію наслідків збройної агресії росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), на наукову й науково-технічну діяльність, на пільгові іпотечні кредити ВПО. Загалом до другого читання в проєкті держбюджету видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн.

Пріоритет №1 – безпека й оборона – залишається незмінним. Спрямовуємо на боротьбу з окупантами понад 1 трлн грн, це більше 18% ВВП. Фінансуємо українську армію самостійно за рахунок внутрішніх ресурсів.

Дефіцит держбюджету наступного року складе понад 20% ВВП. Будемо покривати його за рахунок допомоги партнерів. Нам потрібно залучити 38 млрд доларів. Отримаємо їх від ЄС, США, МВФ та інших донорів. Рухаємося в цьому напрямку і маємо всі підстави розраховувати на прогрес.


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Кабмін ухвалив проект бюджету на 2023 рік до другого читання

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